Rodada NBA: com triplo-duplo e recorde batido de Jokic, Nuggets vencem os Mavericks

O Denver Nuggets venceu o Dallas Mavericks nesta noite de terça-feira por 118 a 99, em Dallas, no American Airlines Center. Além do triplo-duplo (dez pontos, dez assistências e 14 rebotes), Nikola Jokic atingiu as 5.000 assistências, se tornando o jogador que alcançou mais rápido os 15.000 pontos, 7.500 rebotes e 5.000 assistências na carreira. Em apenas 709 jogos, Jamal Murray também merece destaque pelos 45 pontos marcados.

Esse foi o segundo jogo seguido entre as equipes, Denver venceu ambos. Nesta quarta-feira, permanecerão no Texas para enfrentar o Houston Rockets, às 23h (Brasília). O Dallas Mavericks também não descansa, viajará até New Orleans para enfrentar os Pelicans às 22h.

Os Nuggets são os quartos colocados na tabela da Conferência Oeste, com 24 vitórias e 15 derrotas. Os Mavs não ficam muito atrás, estão na sexta colocação com 22 vitórias e 18 derrotas.

The best to do it ? pic.twitter.com/Qzk2AZTxxR ? Denver Nuggets (@nuggets) January 15, 2025

Em revanche, Cavs vencem os Pacers

O Cleveland Cavaliers venceu o Indiana Pacers por 127 a 117, após ter perdido para a equipe na segunda-feira. Donovan Mitchell foi a estrela da noite com 35 pontos. Darius Garland com 24 pontos e Evan Mobley com um duplo-duplo de 22 pontos e 13 rebotes também fizeram um bom trabalho. Do lado de Indiana, sete dos 12 jogadores que entraram em quadra superaram os dez pontos, mas não foi suficiente para vencer.

Cleveland terá um jogo duro pela frente contra o líder da Conferência Oeste, o Oklahoma City Thunder. O jogo será em Oklahoma nesta quinta-feira, às 21h30. O Indiana Pacers vai a Michigan enfrentar o Detroit Pistons também nesta quinta, às 21h.

Os Cavs permanecem como líderes isolados na Conferência Leste, com 34 vitórias e apenas cinco derrotas. Enquanto os Pacers ocupam a sexta colocação da mesma conferência, tendo vencido 22 jogos e perdido 19.

.@spidadmitchell was in special form tonight ? He helps the @cavs even the season series against Indiana! pic.twitter.com/dQPbF509xB ? NBA on TNT (@NBAonTNT) January 15, 2025

Veja outros resultados da NBA nesta terça-feira

Los Angeles Clippers 109 x 98 Miami Heat



Los Angeles Lakers 102 x 126 San Antonio Spurs



Philadelphia 76ers 102 x 118 Oklahoma City Thunder



Atlanta Hawks 122 x 117 Phoenix Suns



Milwaukee Bucks 130 x 115 Sacramento Kings



Chicago Bulls 113 x 119 New Orleans Pelicans



Portland Trail Blazers 114 x 132 Brooklyn Nets.