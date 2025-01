Raphinha e Vitor Roque marcam, Barcelona atropela Real Betis e avança às quartas de final da Copa do Rei

Nesta quarta-feira, em confronto válido pelas oitavas de final da Copa do Rei da Espanha, o Barcelona enfrentou o Real Betis no Estádio Olímpico Lluís Companys, triunfou por 5 a 1 e se classificou para a próxima fase da competição. Gavi, Koundé, Raphinha, Ferrán Torres e Lamine Yamal balançaram as redes para a equipe catalã, enquanto Vitor Roque descontou para o Betis.

Com o resultado, o Barcelona avançou às quartas de final e agora aguarda sorteio para descobrir quem será seu próximo adversário no torneio. Do outro lado, com a derrota, o Real Betis foi eliminado.

O Barcelona volta aos gramados no próximo sábado, às 17h (de Brasília), quando visita o Getafe, no Coliseum Alfonso Pérez. No mesmo dia, mas às 14h30, o Real Betis recebe o Alavés, no Estádio Benito Villamarín. Ambos os duelos serão válidos pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol.

O placar foi inaugurado pelo Barcelona logo aos dois minutos do primeiro tempo. Ao receber passe de Dani Olmo, Gavi dominou na área e, cara a cara com o goleiro Vieites, finalizou rasteiro para marcar.

Aos 26 minutos da etapa inicial, o Barcelona aumentou a diferença. Após bela jogada e cruzamento de Lamine Yamal pela direita, Koundé não desperdiçou a oportunidade e arrematou cruzado.

O Barcelona ampliou a vantagem aos 12 minutos do segundo tempo. Em jogada de contra-ataque rápido, Yamal driblou dois marcadores e concluiu. Na sobra, Raphinha emendou voleio e balançou as redes.

Aos 21 minutos do segundo tempo, o Barcelona aumentou. Ao receber lançamento de Dani Olmo, Ferrán Torres ganhou do defensor adversário na velocidade e chutou na saída do goleiro para anotar o quarto tento da equipe.

O Barcelona fechou a goleada aos 30 minutos da etapa final. Em rápida troca de passes na entrada da área, Yamal recebeu de Fermín e, de canhota, bateu forte e colocado, sem chances para Vieites.

Aos 39 minutos da segunda etapa, o Betis descontou. Após o árbitro assinalar penalidade, o brasileiro Vitor Roque assumiu a responsabilidade, cobrou e converteu.