Com um a menos, Fluminense perde para o Volta Redonda pelo Carioca e segue sem vencer em 2025

Com um jogador a menos na maior parte do segundo tempo, o Fluminense amargou a primeira derrota no Campeonato Carioca e continua sem vencer no Estadual e em 2025. Nesta quarta-feira, o Volta Redonda aproveitou a vantagem numérica e venceu por 1 a 0 no Raulino de Oliveira, pela segunda rodada. Mirandinha, de bicicleta, fez o gol do Voltaço.

O Fluminense entrou em campo mais "encorpado", com a estreia do zagueiro argentino Juan Freytes, um dos reforços para a temporada, e mais três jogadores do grupo principal. Freytes atuou como lateral-esquerdo inicialmente e depois foi para a zaga. Freytes, por sinal, foi bem na lateral. Entretanto, o Flu não teve tanta inspiração. Depois, com um jogador a menos, sucumbiu no fim.

Após empatar na estreia, o Fluminense agora perde para o Volta Redonda, continua com um ponto e está na nona colocação. Já o Voltaço, que largou com derrota para o Madureira, venceu pela primeira vez e está na sexta colocação, com três pontos.

Na próxima rodada, o Fluminense enfrenta o Maricá, neste sábado, às 19h (de Brasília), em Moça Bonita. Já o Volta Redonda visita o Bangu, domingo, às 20h (de Brasília), em Moça Bonita.

Primeiro tempo

O técnico Marcão promoveu mudanças no Fluminense em relação ao empate sem gols na estreia contra o Sampaio Corrêa. Guga, Ignácio, Freytes (um dos reforços para esta temporada) e Nonato começaram como titulares. Davi, Thiago, Rafael Monteiro e Wallace Davi foram para o banco.

A primeira chance foi do Fluminense. Aos cinco minutos, Freytes foi lançado na área pela esquerda e finalizou de primeira, mas não bateu como gostaria e errou o alvo. O Volta Redonda respondeu aos 16 minutos. Kelvin, ex-Flu, fez jogada pela direita e chutou na rede pelo lado de fora.

Aos 29, Guga desceu bem pela direita, mas foi abafado pelo goleiro Jean Drosny ao tentar o cruzamento. O jogo, que já não era bom tecnicamente, ficou pior e só teve emoção de fato nos acréscimos. Aos 46, após escanteio cobrado para a área, a bola sobrou para João Neto. O centroavante do Fluminense chutou e acertou a trave. Na sequência, Paulo Baya cruzou e Jean cortou com o pé direito. O primeiro tempo, assim, terminou sem gols.

Segundo tempo

No segundo tempo, aos sete minutos, Paulo Baya desceu pela esquerda, driblou a marcação e chutou cruzado. A bola passou pela área do Volta Redonda. Aos dez, o Voltaço avançou em contra-ataque e Freytes, ao cortar o passe, chutou para trás. A bola saiu à direita e foi para escanteio. Um minuto depois, Riquelme Felipe chutou da entrada da área, mas errou o alvo e mandou por cima.

O jovem talento do Fluminense tentou novamente aos 13 minutos. Riquelme, contudo, chutou por cima novamente. Aos 16 minutos, o Tricolor Carioca teve Manoel expulso. O zagueiro, que levou cartão amarelo no primeiro tempo, revidou um empurrão de Gabriel Bahia, acertando o adversário na altura da barriga, recebeu o segundo amarelo e o consequente vermelho.

Marcão, aos 21 minutos, fez três mudanças. Ele colocou Davi Schuindt, Wallace Davi e Rafael Monteiro. Saíram Ignácio, Guga e João Neto. Aos 35, Vitor Eudes apareceu bem para salvar o Fluminense. Contudo, o lance foi anulado, por impedimento.

O Voltaço conseguiu aproveitar a vantagem numérica no fim. A bola ficou viva na área do Flu. Marquinhos, alteração do Volta Redonda, cruzou e Mirandinha, outro que entrou na etapa final, emendou uma bicicleta e abriu o placar: golaço, aos 41 minutos.

O Volta Redonda quase ampliou aos 48 minutos, mas a finalização de Heliardo, outro nome que entrou na etapa final, acertou a trave. Esquerdinha, alteração de Marcão, obrigou Jean a trabalhar. Ele espalmou a finalização. O Fluminense, assim, perdeu para o Voltaço.

Confira os demais resultados do Carioca nesta quarta-feira

Mais duas partidas movimentaram a rodada do Carioca nesta quarta-feira. O Maricá, em casa, venceu o Boavista por 1 a 0, no Estádio João Saldanha, emplacou a segunda vitória seguida, continua 100% no Estadual e está na liderança, com seis pontos. Sandro fez o gol dos donos da casa.

Já o Nova Iguaçu conquistou a primeira vitória e bateu, em casa, o Sampaio Corrêa por 1 a 0, no Estádio Laranjão, com gol de Philippe Costa. O time da Baixada Fluminense agora tem quatro pontos, enquanto o Sampaio continua com um ponto.

FICHA TÉCNICA



VOLTA REDONDA 1X0 FLUMINENSE

Local: Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)



Data: 15/01/2025, quarta-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Alex Gomes Stefano



Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Thayse Marques Fonseca



VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda



Cartão amarelo: Bruno Santos, Pierre, Mirandinha e Wellington Silva (Volta Redonda) e Thiago Henrique e Freytes (Fluminense)



Cartão vermelho: Manoel (Fluminense)



Gol:



Volta Redonda: Mirandinha, aos 41? do 2ºT



Fluminense:

VOLTA REDONDA: Jean Drosny; Wellington Silva, Gabriel Bahia, Fabrício e Sanchez; Pierre (Heliardo), Robinho e Luciano Naninho (Caio Vitor); Kelvin (Mirandinha), Chay (Marquinhos) e Bruno Santos (Bruno Barra). Técnico: Diogo Siston.

FLUMINENSE: Vitor Eudes; Guga (Wallace Davi), Manoel, Ignácio (Davi Schuindt) e Freytes; Felipe Andrade, Nonato (Thiago Henrique) e Isaque; Riquelme Felipe (Esquerdinha), Paulo Baya e João Neto (Rafael Monteiro). Técnico: Marcão.