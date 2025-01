Casão: cobrança da torcida do São Paulo em Oscar será muito grande

A cobrança do torcedor do São Paulo sobre Oscar será muito grande na volta do meia ao clube, afirmou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte desta quarta (15).

O torcedor vai exigir do Oscar muito mais do que ele exige dos outros. É aquela coisa: 'vamos ver o que ele vai fazer. Saiu daquele jeito, virou as costas pra nós, e agora?'

Agora vai ter que correr, vai ter que fazer gol, vai ter que fazer um monte de coisa. A cobrança em cima do Oscar, do torcedor são-paulino, vai ser muito grande.

Casagrande

Oscar teve uma saída conturbada do São Paulo no início de sua carreira e falou sobre o tema em sua apresentação no Tricolor.

Na opinião de Casagrande, o meia vai precisar de tempo para entrar no ritmo do futebol brasileiro após quase uma década no futebol chinês.

São nove anos de futebol chinês. São nove anos num campeonato com pouca competitividade, que não dá para comparar com o futebol brasileiro, muito distante disso.

Isso é normal, não é só o Oscar, qualquer um que fique nove anos jogando num tipo de campeonato, você se habitua àquele ritmo, àquela intensidade, àquele estilo de jogo. E aí você vai para um que exige muito mais, você demora um pouco pra entrar no ritmo.

Casagrande

'São Paulo é um dos favoritos no Paulistão'

O colunista também analisou as chances do São Paulo no Paulistão 2025.

Para Casão, o Tricolor entra no campeonato como um dos favoritos ao título, mas Luis Zubeldía tem um quebra-cabeça para montar com a chegada de Oscar.

O São Paulo tem um bom time, acho que vai disputar o Campeonato Paulista com chances de ser campeão. Vai disputar, mesmo que não tivesse o Oscar, ele ia ser um dos favoritos ao campeonato.

Agora, o Zubeldía vai ter que quebrar a cabeça nesse esquema. Você faz um quadrado no meio de campo com dois volantes, Lucas e Oscar, Luciano e Calleri, mas esses dois meias, Lucas e Oscar, vão ter que abrir quando o time perde a bola para marcar as descidas dos laterais.

Casagrande

Antes da estreia no Paulistão, o São Paulo tem dois amistosos de pré-temporada na FC Series, nos EUA: enfrenta o Cruzeiro, hoje (15), às 21h30 (de Brasília), e joga contra o Flamengo, no domingo (19), às 17h (de Brasília).

O Tricolor estreia no estadual na próxima segunda (20), contra o Botafogo-SP, às 20h (de Brasília).