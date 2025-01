Soteldo convence Caixinha nos treinos, e Santos resiste à procura do Galo

Do UOL, em Santos (SP)

A pedido do técnico Pedro Caixinha, o Santos não deve negociar Soteldo com o Atlético-MG.

O que aconteceu

Caixinha está animado com o desempenho e a postura de Soteldo nos treinamentos de pré-temporada do Santos depois do empréstimo ao Grêmio em 2024.

O treinador português estava ressabiado com o atacante por causa do histórico de indisciplina, mas não tem queixas a fazer após os primeiros dias com o venezuelano.

Soteldo tem treinado bem e procura melhorar pelo lado direito do ataque. Acostumado a ser ponta esquerda, o camisa 10 deve trocar de lado no time titular contra o Mirassol, quinta-feira (16), na Vila Belmiro.

A boa impressão de Caixinha deve fazer o Santos manter o atleta, apesar do forte interesse do Atlético-MG. O técnico Cuca quer trabalhar novamente com Soteldo.

O Peixe não gostou dos números oferecidos pelo Galo e entende que gastaria mais em busca de uma reposição no mercado da bola.

O clube da Vila Belmiro busca mais opções para o ataque e não quer se desfazer de Soteldo. A alternativa é o Atlético aumentar muito os valores ou oferecer jogadores que são titulares no time de Belo Horizonte.

O Santos já acertou com os zagueiros Zé Ivaldo e Luisão, o lateral-direito Leo Godoy, os meias Thaciano e Barreal, e o centroavante Tiquinho Soares. O Peixe ainda quer um volante, um meia e dois atacantes. Há interesse em nomes como Rollheiser (Benfica) Niclas Eliasson (AEK), Josh Windass (Sheffield Wednesday), Gabriel Veron (Porto) e Deivid Washington (Chelsea).