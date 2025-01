PVC: como Guardiola vai encaixar Vitor Reis no Manchester City

Técnico do Manchester City, Pep Guardiola pode usar o jovem zagueiro Vitor Reis (negociado com o Palmeiras) em três posições diferentes, explicou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

Segundo o colunista, Vitor Reis pode atuar como lateral direito que se movimenta por dentro e nas duas posições da zaga central.

O Vitor Reis pode jogar na posição do Stones do time campeão da Champions de 2023 e do Rico Lewis hoje, fazendo essa função de lateral direito, e ele pode jogar na função do Akanji e do Rúben Dias.

Paulo Vinícius Coelho

Para PVC, a polivalência de Vitor Reis foi um dos fatores que chamou atenção de Guardiola, que cobra funções variadas de seus zagueiros.

O que é que o Guardiola quer? A mesma coisa que o Abel quer: polivalência — jogadores que possam jogar em múltiplas funções.

O Vitor Reis pode jogar como o Stones, pode jogar na função do Akanji e pode jogar na função do Aké.

Ele pode jogar em todas essas funções. É por isso que o Guardiola está tão encantado.

Paulo Vinícius Coelho

