Palmeiras x Portuguesa: veja informações e prováveis escalações da estreia do Paulistão

Palmeiras e Portuguesa medem forças nesta quarta-feira pela primeira rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.

Atual tricampeão do Estadual, o Palmeiras está no Grupo D, ao lado de Ponte Preta, São Bernardo e Velo Clube. A equipe de Abel Ferreira busca o tetra consecutivo da competição.

Para o duelo, o Verdão deve ter alguns desfalques, como Vitor Reis (em negociação com o Manchester City), Piquerez (recuperação de lesão), Zé Rafael (cronograma individual), Bruno Rodrigues (recuperação de lesão) e Paulinho (recuperação de lesão).

Em compensação, o atacante Facundo Torres, que chega ao time paulista após defender o Orlando City, está à disposição da comissão técnica e pode fazer sua estreia.

Já a Portuguesa do técnico Cauan de Almeida está no grupo B do Estadual, com Guarani, Red Bull Bragantino e Santos. A Lusa, que virou SAF (Sociedade Anônima do Futebol) ao final da última temporada, chegou às quartas de final da última edição, tendo caído para o Santos.

A Portuguesa anunciou alguns jogadores para 2025, como o atacante Henrique Almeida, o ponta Iago Dias e o lateral Alex Silva.

No último embate entre as equipes, o Palmeiras venceu a Portuguesa por 2 a 0, com gols de Flaco López e Gabriel Menino. O duelo ocorreu no Canindé, pela fase de grupos do último Campeonato Paulista.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS X PORTUGUESA

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Data: 15 de janeiro de 2024 (quarta-feira)



Horário: às 21h35 (de Brasília)



Árbitro: João Vitor Gobi



Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Daniel Paulo Ziolli



VAR: Thiago Duarte Peixoto

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Giay), Murilo, Gustavo Gómez e Caio Paulista (Vanderlan); Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Maurício (Facundo) e Flaco



Técnico: Abel Ferreira

PORTUGUESA: Rafael Pascoal; Ben-Hur (Silva), Portela (Biazus), Maurício, Hipólito; Fernando Henrique, Elvis, Daniel Jr, Iago Dias, Henrique Almeida e Anderson Magrão



Técnico: Cauan de Almeida