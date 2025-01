Oscar responde Leila Pereira sobre pré-temporada nos EUA e cita Chelsea

Oscar rebateu as declarações da presidente do palmeiras, Leila Pereira, sobre realizar pré-temporada nos EUA. A dirigente criticou as equipes que estão em território norte-americano se preparando, alegando que tudo se trata de um pretexto para membros da alta cúpula dos clubes passearem.

"No Chelsea a gente fazia isso bastante, na China também viajávamos para outros países para mostrar a importância do clube. Acho que é muito importante vir para cá para se entrosar, se preparar muito bem. Aqui ficamos focados, todo dia se preparando em dois períodos, comendo bem. Temos uma excelente estrutura, os campos são muito bons. Tenho certeza que essa preparação está ajudando bastante nosso time a se preparar bem, porque a temporada é longa", afirmou Oscar.

Em Orlando, o São Paulo tem realizado treinos em dois períodos na maioria dos dias. O clube também vem seguindo uma agenda de compromissos comerciais e ações focadas na internacionalização da marca, como, por exemplo, a ida de Lucas e Calleri ao jogo do Orlando Magic, da NBA.

O Tricolor disputará dois amistosos preparatórios válidos pela FC Series, torneio de pré-temporada disputado na Flórida. O primeiro compromisso do São Paulo acontece nesta quarta-feira, contra o Cruzeiro, às 21h30 (de Brasília), no Inter&Co Stadium, em Orlando. Já o segundo está marcado para a próxima segunda, contra o Flamengo, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, às 17h.

O único problema causado pela pré-temporada nos EUA é o fato de o São Paulo ter de entrar em campo na próxima terça-feira, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, pela estreia no Paulistão, com uma equipe completamente alternativa. Parte do elenco que está em Orlando voltará ao Brasil antes do duelo com o Flamengo justamente para reforçar o time no Estadual, mas o Tricolor não competirá com força máxima em seu primeiro jogo oficial do ano.