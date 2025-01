Kauê destaca vitória do Botafogo e parceria com Matheus Nascimento

Kauê abriu caminho para a primeira vitória do Botafogo no Campeonato Carioca. Nesta terça-feira, ele fez o primeiro gol no triunfo por 2 a 0 sobre a Portuguesa-RJ, no Estádio Nilton Santos.

"Muito importante ganhar. Estou feliz por poder ajudar a minha equipe com um gol, mas o mais importante é a vitória. Estou muito feliz e é daqui para mais", afirmou o atleta à Botafogo TV.

No primeiro tempo, Kauê apareceu bem e finalizou com categoria, da meia-lua, para abrir o placar. Ele recebeu passe de Matheus Nascimento, um nome que o atacante conhece muito bem.

"Jogar com o Nascimento é muito importante para mim. É uma dupla que vem desde o sub-13. Fico muito feliz. Eu o entendo bem e ele me entende. Nesse gol tenho de agradecer um pouco a ele, porque me deixou na boa ali", completou.

Neste começo de Carioca, o Botafogo está utilizando um time formado predominantemente por jovens. O grupo principal se apresentou para a pré-temporada nesta terça-feira.

O Glorioso volta a campo neste sábado, contra o Sampaio Corrêa-RJ, às 16h30 (de Brasília), no Lourivaldão.