Leila x Dudu: os capítulos da treta entre presidente do Palmeiras e jogador

Leila Pereira e Dudu acirraram uma rivalidade que começou no meio do ano passado e que acabará na Justiça: a presidente do Palmeiras decidiu processar o ex-atacante do clube, hoje no Cruzeiro, pelas ofensas ocorridas na última segunda-feira (13).

Os capítulos da treta

Leila e Dudu mantinham uma boa relação desde que a dirigente assumiu o cargo de presidente, no início de 2022.

Leila Pereira e Dudu se abraçam após título do Palmeiras no Paulistão de 2022 Imagem: Cesar Greco/Palmeiras

A situação mudou em maio do ano passado, quando Dudu procurou o diretor Alexandre Barros para falar que havia recebido uma proposta "irrecusável" do Cruzeiro. Na época, o camisa 7 estava em processo final de recuperação de uma grave lesão no joelho.

O dirigente entrou em contato com a presidente Leila Pereira — que deu o "ok" para o negócio acontecer. As partes, então, começaram a conversar oficialmente, e a proposta girou em torno de US$ 5 milhões (R$ 26,7 milhões).

No dia 15 de junho, o Cruzeiro surpreendeu e anunciou Dudu. Horas antes da "oficialização", no entanto, o alviverde havia dado o aval para a mudança, mas ainda não tinha iniciado o contrato de transferência. O documento foi enviado para o email do atleta para que ele assinasse virtualmente, mas isso nunca aconteceu. Diante disso, a diretoria paulista não confirmou a transação.

O jogador passou a ser pressionado por pessoas próximas, por alguns torcedores e por membros da torcida organizada. Ele recebeu alguns deles em sua casa e manifestou que não tinha mais certeza do que faria.

Dudu se lamenta durante jogo do Palmeiras; jogador ficou no clube até dezembro Imagem: Ale Cabral/AGIF

Em meio ao imbróglio, Leila chegou a confirmar a saída do atacante. A mandatária falou em "fim de ciclo" para o camisa 7 e que esperava que o jogador cumprisse sua palavra com o time mineiro.

Dudu se pronunciou pela 1ª vez três dias depois do anúncio e afirmou que ficaria no Palmeiras. Ele disse que foram dias muito difíceis, mas que não era "hora de sair e encerrar o ciclo" no time paulista.

O atleta ficou no Palmeiras até o final do ano, pouco jogou e saiu, já em dezembro, sem compensações financeiras — o destino foi o mesmo: o Cruzeiro.

O Palmeiras comunicou a rescisão contratual com uma postagem nas redes sociais e não fez qualquer tipo de despedida ao atleta, que permaneceu no alviverde por uma década.

No início desta semana, Leila Pereira falou que Dudu "saiu pela porta dos fundos".

O Dudu foi vendido no meio do ano, só não foi formalizado. E aí vocês viram tudo o que aconteceu, não é? Foi vendido por um valor relevante para o Palmeiras, não é? Houve o envolvimento de torcida para que ele não fosse, ele não foi. E aí acabou indo no final do ano, gerando um prejuízo de milhões para o Palmeiras. (...) O Rony sairia pela porta da frente. O Dudu saiu pela porta dos fundos

Dudu rebateu no Instagram e proferiu um xingamento à presidente do seu agora ex-clube. Em outra postagem, desta vez nesta terça (14), ele também classificou Leila como "falsa".

O caminhão estava pesado e mandaram eu sair pelas portas do fundo. Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua, senhora Leila Pereira. Me esquece. Vai tomar no c*