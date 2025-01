Danilo Barcelos admite realização de sonho em retorno à Ponte: 'Sangrarei por essas cores'

O lateral Danilo Barcelos usou as redes sociais para expressar sua felicidade em retornar à Ponte Preta. Logo após o anúncio oficial, o jogador escreveu um longo texto e revelou estar realizando um sonho em voltar a atuar com as cores alvinegras. Sua última passagem foi em 2018.

"Se passaram dias, semanas, meses e anos, mas não esquecemos como foi gratificante e emocionante o que vivemos juntos. Quantas vezes eu pensei que esse momento aconteceria de novo. Quantas vezes que pisei no Moisés Lucarelli e fui imensamente bem recebido pela tia da grade, pelo seo Robertinho roupeiro e pelos torcedores", iniciou Danilo Barcelos.

"Vocês não esqueceram e eu alimentei esse sonho de voltar junto com vocês. Obrigado por me trazerem de volta, eu sou um louco como vocês. E mais uma vez eu sangrarei por essas cores. Nunca foi tão fácil dizer, eu estou em casa. Vamos juntos, 'Nega Véia'", escreveu.

Esta é a terceira passagem do lateral pela Ponte Preta. A primeira foi em 2017, ele fez 24 jogos, marcou seis gols e deu duas assistências. Em 2018, foram 32 partidas, três gols e oito assistências.

Danilo Barcelos faz parte do perfil de contratações da Ponte Preta, que vem buscando jogadores experientes, com passagem pelo clube. No total, 18 nomes já foram confirmados: o goleiro Diogo Silva, os laterais Maguinho, Pacheco e Artur, os zagueiros Saimon e Vicente Concha, os volantes Rodrigo Souza, Léo oliveira, Lucas Cândido e Dudu, os meias Serginho e Pedro Vilhena, além dos atacantes Bruno Lopes, Danrlei, Guilherme Andrade e Jean Dias.

A estreia da Ponte Preta no Paulistão será nesta quarta-feira, às 18h30, diante do Novorizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi.