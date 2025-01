Corinthians: Conselho votará impeachment de Augusto Melo na próxima semana

Do UOL, em São Paulo

O Conselho Deliberativo (CD) do Corinthians vai retormar a reunião para votar o impeachment do presidente Augusto Melo na próxima segunda-feira (20).

O que aconteceu

Nesta terça-feira (14), Romeu Tuma Jr., presidente do CD do Timão, enviou uma convocação para os conselheiros a fim de retomar a sessão realizada no ano passado.

Ao contrário do que era previsto, a votação será presencial, no Parque São Jorge, sede do clube social. A intenção de Tuma era realizar uma reunião online, mas não houve tempo hábil para organizar o procedimento. A primeira chamada acontecerá às 18h (de Brasília), enquanto a segunda será às 19h.

Em 2 de dezembro do ano passado, a reunião no Parque São Jorge foi suspensa após Augusto conseguir uma liminar da Justiça comum.

Essa mesma liminar foi derrubada no dia 12 do mês passado, após Tuma recorrer da decisão. A relatora do caso é Clara Maria Araújo Xavier, da 8ª Câmara de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo.