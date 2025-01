Como você avalia a postura do Santos na janela de transferências? Vote!

O Santos enfim começou a anunciar os primeiros reforços para a temporada de 2025. Até o momento, o time praiano oficializou as chegadas dos zagueiros Luisão e Zé Ivaldo e do lateral direito Leo Godoy e está próximo de contratar o meia Thaciano e os atacantes Barreal e Tiquinho Soares.

A diretoria alvinegra demorou para confirmar as primeiras contratações. O zagueiro Luisão, por exemplo, treinou com o restante do elenco antes mesmo de ser anunciado.

Todavia, os reforços fortalecem o plantel santista, que teve algumas saídas no final do ano passado, como a do meia Giuliano, um dos destaques da equipe na Série B. A iminente chegada de Thaciano preenche a lacuna deixada pelo ex-camisa 10 do Peixe.

Além disso, as contratações de Luisão e Zé Ivaldo proporcionam à comissão técnica mais opções na zaga. O jovem Jair está sendo negociado com o Botafogo, que cederá ao Peixe Tiquinho Soares. A saída do defensor fez com que o Santos procurasse por reforços para o setor.

A provável chegada de Tiquinho Soares fortalece o setor ofensivo do Peixe. O atacante chega com status de titular e brigará pela vaga com Wendel Silva e Furch. Mesmo caso de Barreal, que pode virar uma opção pelos lados do ataque.

Por fim, Leo Godoy também agrega ao elenco do time praiano. O argentino deve disputar a vaga de titular do Peixe com o jovem JP Chermont, dono da posição em boa parte da última temporada.