Time da chave do Flamengo no Mundial anuncia a contratação de James Rodríguez

Nesta segunda-feira, através de um vídeo nas redes sociais, o León, do México, anunciou a contratação do meio-campista colombiano James Rodríguez, de 31 anos. O atleta chega como um reforço para o Mundial de Clubes, que será realizado entre os meses de junho e julho, nos Estados Unidos. O time, inclusive, terá o Flamengo como um dos adversários do Grupo D. O jogo acontece no dia 24 de junho, às 22h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando.

No vídeo do anúncio, onde está representado o tempo dos gladiadores, o clube chamou o jogador de "Decimus" James Rodríguez.

Em 2024, James entrou em campo apenas 15 vezes. Sete foram pelo São Paulo, onde deixou um gol. Já as outras oito foram pelo Rayo Vallecano, da Espanha, durante os quatro meses no clube.

Os números foram melhores por sua seleção, onde anotou três tentos em 22 oportunidades, além de ter sido eleito o melhor jogador da Copa América.

O León estreia na temporada no próximo domingo, contra o Atlas, pelo Campeonato Mexicano. O jogo acontece no Estádio Jalisco, à 0h.