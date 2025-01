Leila critica clubes que fazem pré-temporada nos EUA: "É para dirigente passear na Disney"

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira alfinetou as equipes que decidiram viajar aos Estados Unidos para fazer a pré-temporada. A mandatária alviverde afirmou que não há nenhum benefício para os clubes, muito menos para os atletas.

"Esse negócio de fazer pré-temporada no exterior é para dirigente passear. Não tem nenhum benefício para o atleta ou financeiro para o clube. Isso é para dirigentes passearem na Disney. Isso eu não admito aqui no Palmeiras. Nem sou convidada pois eles sabem disso. Não tem ganhou esportivo e nem financeiro", disse.

"O pobre do atleta já tem que viajar o ano inteiro, aí na pré-temporada, que ele pode ficar sossegado na cidade dele, com toda estrutura do clube, ele vai para Disney? Ninguém quer ir para um país ou uma cidade piorzinha, quer ir para Disney passear", ampliou.

Neste ano, São Paulo, Flamengo, Atlético-MG, Cruzeiro e Fortaleza foram para os Estados Unidos. O Santos também iria, mas mudou de ideia com a chegada do técnico Pedro Caixinha e ficou no CT Rei Pelé.

O Palmeiras, por sua vez, ficou em São Paulo, treinando na Academia de Futebol. A equipe começou os treinos no dia 6 de janeiro.

O Verdão estreia no Campeonato Paulista nesta quarta-feira, contra a Portuguesa. A bola rola no gramado do Allianz Parque a partir das 21h35 (de Brasília).

"Minha expectativa é a melhor possível. Seria outro feito histórico conquistar o tetra. Estamos super preparados. Fizemos nossa pré-temporada aqui em São Paulo", finalizou Leila.