Jornal: Ida de Neymar ao Inter Miami pode estar mais perto do que parece

O jornal As, da Espanha, diz que a chegada de Neymar ao Inter Miami, time de Messi e Suárez, 'pode estar mais próxima do que parece'.

O que aconteceu

A recente saída de Leonardo Campana para o New England Revolution aumenta as chances para a chegada de Neymar, diz o jornal. Isso porque abre-se novamente uma terceira vaga de Designated Player (DP), jogadores cujo salários estão fora do limite de gastos imposto pela Major League Soccer (MLS).

O regulamento da MLS indica que cada clube poderá ter três vagas de DP por temporada. Com a saída de Campana, o Inter Miami volta a ter apenas duas ocupadas (Messi e Sergio Busquets), abrindo espaço para uma eventual contratação de Neymar.

O Inter Miami corre contra o tempo e contra a concorrência do Santos para contratar o jogador de 32 anos, que atualmente ganha mais de US$ 100 milhões por ano. O Peixe não esconde o desejo de repatriar o menino da Vila.

O jornal reforça que o futuro de Neymar 'parece estar muito longe da Arábia Saudita'. O brasileiro tem só mais seis meses de contrato e o Al Hilal parece determinado a não renová-lo.

Tanto Neymar como Luis Suárez não descartam o possível negócio com o Inter Miami. A dupla jogou no Barcelona ao lado de Messi entre 2014 e 2017 e venceu títulos como Liga dos Campeões (2014/15) e Campeonato Espanhol (2014/15 e 2015/16).

Todo mundo sabe o que é o Ney como jogador, o que fizemos no tempo que estivemos juntos. Hoje estamos em outra época, com uma idade muito mais avançada, mas sempre nos encanta ter um jogador como o Ney e com a qualidade que ele pode trazer para o jogo. Como ele disse, tudo no futebol pode acontecer, mas há expectativas e ilusões que podem ser geradas, mas até que se concretizem é difícil e muito complicado

Luis Suárez, em coletiva