Em jogo de 5 sets, Thiago Monteiro perde de virada em estreia no Aberto da Austrália

Thiago Monteiro deu adeus ao Aberto da Austrália logo na primeira rodada, nesta segunda-feira. O brasileiro estreou no primeiro Grand Slam do ano enfrentando Kei Nishikori, do Japão, e em um jogo de cinco sets, em que chegou a abrir 2 a 0, acabou sendo derrotado, de virada, por 3 sets a 2, parciais de 6/4, 7/6 (4), 5/7, 2/6 e 3/6.

Thiago Monteiro, que conseguiu uma vaga na chave de simples do Aberto da Austrália após passar pela fase qualificatória, começou muito bem a partida, errando pouco, e dessa forma conseguiu fechar o primeiro set.

A segunda parcial foi mais equilibrada. Kei Nishikori conseguiu se restabelecer, levando o set para o tiebreak, mas Thiago Monteiro novamente prevaleceu, fechando em 7 a 4 para ficar em uma situação ainda mais confortável na partida.

A partir daí, porém, Nishikori foi mais agressivo, conseguiu minar o jogo de Thiago Monteiro e passou a levar a melhor nos ralis e também na rede, pegando o brasileiro de surpresa em algumas oportunidades.

Com a confiança de volta, Nishikori foi com tudo para o quarto sete, em que permitiu Thiago Monteiro confirmar somente dois serviços. Na quinta e decisiva parcial, o tenista japonês esbanjou paciência para acelerar a bola nos momentos certos e garantir a classificação para a próxima fase.

Thiago Wild também é eliminado na 1ª rodada

Outro brasileiro a ser eliminado em sua estreia no Aberto da Austrália foi Thiago Wild. O brasileiro enfrentou Fabian Marozsan, da Hungria, e acabou derrotado por 3 sets a 2, parciais de 3/6, 7/6 (5), 5/7, 7/5 e 5/7.

Ao contrário de Thiago Monteiro, Thiago Wild não precisou jogar o qualificatório para confirmar sua presença na chave de simples do Aberto da Austrália. O brasileiro número 79 do ranking da ATP enfrentou o 59º e protagonizou um jogo extremamente equilibrado, definido no detalhe.