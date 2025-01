Com Godoy, Santos segue preparação para estreia no Paulista contra o Mirassol

O Santos deu continuidade à preparação para a estreia no Campeonato Paulista nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé. As atividades contaram com a presença do lateral direito Leo Godoy, anunciado pelo time praiano nesta manhã.

Apesar de ter sido anunciado nesta segunda-feira, o argentino de 29 anos já vinha treinando com o elenco. O atleta chegou ao Peixe por empréstimo com opção de compra junto ao Athletico-PR até o final de 2025.

O técnico Pedro Caixinha trabalhou mais uma vez com o elenco visando o primeiro jogo de 2025. O Alvinegro estreia na temporada contra o Mirassol, na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

Começando a semana da estreia com muito trabalho no CT Rei Pelé! ??? pic.twitter.com/W8onQtm2uo ? Santos FC (@SantosFC) January 13, 2025

Para a partida, os reforços já anunciados (Luisão, Zé Ivaldo e Leo Godoy) podem pintar como novidade, além do meia Thaciano, que já treina com o grupo mas ainda sem ser oficializado pelo Santos. O atacante Tiquinho Soares e o meia Álvaro Barreal também estão próximos de serem confirmados pelo Peixe.

Com base no jogo-treino contra o Athletic, realizado na última quinta-feira, uma escalação titular pode ser: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Basso e Gonzalo Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Hyan; Soteldo, Wendel Silva e Guilherme.

Os jogadores do clube praiano têm mais duas sessões de treinos antes de enfrentar o Mirassol. O elenco volta aos trabalhos na manhã desta terça-feira, às 8h30, novamente no CT Rei Pelé.