Torcida do São Paulo aprova contratação do lateral-esquerdo Enzo Díaz

Neste sábado, o São Paulo oficializou a contratação por empréstimo de Enzo Díaz com valor de compra fixado em caso de cumprimento de metas. O lateral-esquerdo argentino chega com vínculo válido até o final de 2025, e a torcida são-paulina aprovou sua vinda.

Em enquete promovida pela Gazeta Esportiva, 60,38% dos torcedores acredita que foi uma boa contratação do Tricolor, enquanto 26,42% acham que foi um ótimo investimento.

Já 11,32% considera um movimento regular do clube paulista. Por outro lado, 1,89% avaliou como péssima a contratação do lateral-esquerdo junto ao River Plate.

Torcida do São Paulo aprova a contratação de Enzo Díaz, de acordo com enquete da Gazeta Esportiva. (Foto: Reprodução)

O atleta de 29 anos chega para suprir as saídas de Welington e Jamal Lewis, que deixaram o Tricolor no final do ano passado. Com a chegada do argentino, o Tricolor passa a contar com dois laterais esquerdos, sendo o outro o jovem Patryck.

O clube também negocia a contratação de Wendell, do Porto, que já assinou um pré-contrato. O time, agora, busca a liberação imediata do defensor da equipe portuguesa.

Enzo Díaz defendia o River Plate desde 2023. Ao todo, ele entrou em campo pelo time argentino 77 vezes, sendo 66 como titular, em duas temporadas. Neste período, ele anotou sete assistências e marcou um gol.

O lateral vinha sendo titular da equipe, mas na reta final da última temporada sofreu uma lesão muscular e precisou passar por cirurgia. Devido à contusão, Díaz não é relacionado para uma partida desde o dia 11 de novembro, no duelo entre River e Instituto de Córdoba.

Além do River, ele também soma passagens por Talleres, onde marcou sete gols e distribuiu 11 assistências em 127 jogos, e Agropecuario, time que atualmente disputa a segunda divisão do Campeonato Argentino.