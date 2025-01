Lucas afirma que pré-temporada é "puxada", mas serve para "unir ainda mais" o elenco do São Paulo

Com foco na disputa do FC Series, torneio de pré-temporada realizado nos Estados Unidos, o elenco profissional do São Paulo se encontra hospedado no hotel Waldorf Astoria, em Orlando, e treina no complexo esportivo ESPN Wide World of Sports. Destaque do clube paulista na última temporada, Lucas afirmou que a preparação para a competição é "puxada", mas destacou que serve para "unir ainda mais o grupo".

"É bom ter essa experiência de fazer uma pré-temporada fora do nosso país. Isso acho que ajuda a unir ainda mais o grupo, com condição de lugar diferente, um CT fantástico como esse daqui, um campo maravilhoso, acho que isso ajuda bastante. Temos trabalhado bem, mesclado bem os trabalhos táticos, técnicos e também físicos", declarou Lucas, ao SPFC play.

Em 47 partidas disputadas pelo São Paulo em 2024, Lucas marcou 14 gols e distribuiu dez assistências. Isso equivale a uma média de 0,51, ou seja, o jogador precisava de aproximadamente duas partidas para participar de um tento da equipe paulista. No ranking dos artilheiros, ele ficou atrás apenas de Luciano, que balançou as redes 18 vezes.

"A pré-temporada é sempre bem puxada, o trabalho físico é sempre bem puxado, uma parte um pouquinho chata aí, mas que é bem necessário. Temos trabalhado bem, acho que a expectativa está bem grande, o grupo, o ambiente sempre é muito bom", continuou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sa?o Paulo Futebol Clube (@saopaulofc)

"Saída de algum jogador, chegada de outros, isso faz parte. O mais importante é manter o nosso ambiente sempre muito saudável e expectativa boa para a temporada", concluiu o camisa sete do Tricolor.

Até o momento, oito atletas deixaram o Tricolor nesta janela, são eles: Rato e Michel Araújo, vendidos para Vitória e Bahia, respectivamente, e Galoppo, Nestor e Matheus Belém, emprestados a River Plate, Bahia e Chapecoense, respectivamente.

Já Rafinha, Jamal Lewis e Welington não tiveram seus contratos renovados. Por outro lado, o São Paulo anunciou as contratações do meia Oscar e do lateral-esquerdo Enzo Díaz, enquanto encaminhou um acordo pelo também lateral-esquerdo Wendell.

O Tricolor volta aos gramados na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Cruzeiro, no Inter&Co Stadium. Já no dia 19, o adversário será o Flamengo, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale. Dois dias antes de encarar o Rubro-Negro, parte do elenco do São Paulo voltará ao Brasil para a estreia no Campeonato Paulista, contra o Botafogo-SP, dia 20, em Ribeirão Preto.