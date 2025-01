Santos oficializa as chegadas dos zagueiros Zé Ivaldo e Luisão

O Santos oficializou a chegada dos zagueiros Zé Ivaldo, emprestado pelo Cruzeiro, e Luisão, destaque do Novorizontino na última Série B.

O que aconteceu

São os dois primeiros reforços oficializados pelo Santos para a temporada. Os reforços para o setor defensivo foram anunciados pelo clube nas redes sociais neste sábado (11).

A expectativa é de que o clube anuncie nos próximos dias um "pacotão" de reforços. A ideia é fortalecer o elenco campeão da Série B em 2024 para chegar competitivo em seu retorno à série A do Brasileirão.

Zé Ivaldo chegou a "furar" o Peixe e anunciar a própria chegada ao clube antes mesmo da oficialização nas redes sociais. O zagueiro, de 27 anos, chega por empréstimo de um ano junto ao Cruzeiro, com opção de compra. O atleta já treina no CT Rei Pelé.

Zé participou de mais de 40 partidas como titular do Cruzeiro em 2024. Já Luisão, de 21 anos, foi destaque do Novorizontino na última Série B e chega em definitivo, com contrato até o fim de 2028.

Os dois primeiros reforços anunciados pelo Peixe chegam para disputar posição na zaga com Gil, Luan Peres e João Basso. Jair, outro zagueiro que esteve no elenco na disputa da Série B, vai para o Botafogo.