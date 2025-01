Nacional x Porto: veja as prováveis escalações e onde assistir a partida do Campeonato Português

O Porto visita neste domingo o Nacional, às 12:30, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Português, no Estádio da Madeira. A partida estava inicialmente agendada para o 3 deste mês, porém devido a uma forte névoa, foi interrompida com pouco mais de 10 minutos de jogo.

ONDE ASSISTIR



A partida será transmitida pelo canal ESPN 4 e pela Disney+.

PONTUAÇÃO



Nacional - 13 pontos em 16 partidas - iniciou a rodada em 17º lugar



Porto - 40 pontos em 16 partidas - iniciou a rodada 2º lugar

ESCALAÇÕES



Nacional



Lucas França; Gustavo García, Zé Vitor, Ulisses e José Gomes; Matheus Dias e Soumaré; Dudu, Esteves e Bruno Costa; Isaac



Técnico: Thiago Margarido

Porto



Diogo Costa; Martim Fernandes, Nehuén Pérez, Otávio e Galeno; Varela e Eustáquio; André Franco, Mora e Pepê; Samu



Técnico: Vítor Bruno

ARBITRAGEM



O jogo será apitado por Tiago Martins, com os assistentes Hugo Ribeiro e José Mira.