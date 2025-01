Flamengo supera São Bernardo, se classifica em primeiro e avança na Copinha

O Flamengo venceu o EC São Bernardo por 3 a 1 neste sábado (11), em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copinha.

O gol foi marcado por Felipe Lima e duas vezes por Bill, pelo Flamengo, e Xing anotou para o EC São Bernardo. Com o resultado, o Flamengo se classificou na primeira posição do grupo 23, com seis pontos conquistados. Já o EC São Bernardo acabou ficando pelo caminho, em terceiro.

Para a próxima fase, o Flamengo vai enfrentar o Suzano, que se classificou em segundo no grupo 24. Na segunda colocação do grupo da equipe rubro-negra, o Zumbi avançou com seis conquistados.

Como foi o jogo

O primeiro tempo do confronto teve superioridade técnica do Flamengo. O elenco carioca conseguiu abrir o placar em erro adversário. O EC São Bernardo pareceu começar uma reação, mas acabou perdendo rendimento e a equipe rubro-negra voltou a controlar o jogo.

Na segunda etapa, Bill e Felipe Lima formaram dupla de peso e ajudaram na classificação do Flamengo. Os donos da casa conseguiram abrir três gols da equipe adversária e garantiram o placar para ir à próxima fase. O EC São Bernardo diminuiu, mas não foi suficiente para conquistar a sequência no torneio.

Gols e destaques

Felipe Lima abriu o placar! Logo ao início do jogo, Sorriso errou o domínio e entregou para Pedro Leão, que lançou na grande área para o atacante abrir o placar, aos três minutos.

Xing quase empatou. Kaiki tocou para o meia dentro da grande área, mas o goleiro Caio saiu bem e defendeu a finalização do São Bernardo, evitando o gol dos donos da casa.

Gol anulado do EC São Bernardo. Kauê Guimarães cruzou para Sorriso cabecear e empatar o jogo, mas o zagueiro estava em impedimento e o tento foi anulado.

Pedro Leão soltou bomba e Luan defendeu. O meio-campista do Flamengo trouxe a bola para o pé-direito e chutou de fora da área, para o goleiro adversário fazer bela defesa.

Ismael quase marcou um golaço. O zagueiro acertou ótimo chute de fora da área e quase anotou o tento de empate, mas a bola explodiu no travessão do goleiro Caio Barone.

Bill fez o segundo em falha da defesa! Felipe Lima conseguiu roubar a bola em falha da defesa do EC São Bernardo, rolou na frente para o camisa 11 apenas finalizar e ampliar para o Flamengo, aos 30 do segundo tempo.

Bill de novo com passe de Felipe Lima! O camisa 9 do Flamengo novamente conseguiu encontrar o parceiro de ataque em boa posição, que fez belo gol para ampliar o placar novamente, aos 33 minutos.

Xing diminuiu para o EC São Bernardo! O atacante da equipe da casa acertou belo chute de fora da área e marcou golaço para anotar o primeiro da equipe, aos 36 da segunda etapa.

EC São Bernardo diminuiu, mas gol foi anulado. Após cruzamento de Vitinho, a bola foi desviada para dentro do gol, mas a arbitragem assinalou impedimento no lance.

Ficha técnica

EC São Bernardo 1 x 3 Flamengo

Competição: 3º rodada do Copinha

Local: Estádio Nogueirão - Mogi das Cruzes, São Paulo

Data e hora: 11 de janeiro de 2025, às 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Thiago Lourenço de Mattos

Assistentes: Ricardo Pavanelli Lanutto e Anna Beatriz Scagnolato

Gols: Felipe Lima, aos 3'/1ºT, Bill, aos 30'/2ºT, Bill, aos 33'/2ºT, Xing, aos 36'/2ºT

Amarelos: Germano, Kaiki, Johnny, Pedro Lemos, Bill, Fred

EC São Bernardo: Luan; Ismael, Sorriso, Vitorino e Kauê Guimarães; Murilo Barros, Filipe (Thiago Bispo) e Xing; Vitinho, Petter (Kauã Chaudar) e Kaiki (Isaac Xavier). Técnico: Nuno Teixeira

Flamengo: Caio Barone; Gusttavo, Pedro Lemos, Johnny e Germano (Luiz Phellipe); Luis Aucélio (Kaio Nóbrega) (Wanderson), Pedro Leão (Fred) e Lucas Vieira; Douglas Telles (Ryan Roberto), Bill e Felipe Lima. Técnico: Raphael Bahia