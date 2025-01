Omar Mugharbel, CEO da liga saudita de futebol, tem planos para expandir o futebol árabe. E Vinicius Júnior, atual melhor do mundo pela Fifa, está na mira do mandatário para atingir este objetivo.

Em entrevista ao jornal espanhol AS, Mugharbel falou sobre a chegada de novas estrelas ao futebol árabe, a evolução da liga saudita e o potencial de crescimento no futuro.

O que aconteceu

O CEO da liga saudita acredita que os times do país farão contratações bombásticas na janela do meio do ano. Indagado se Vinicius Júnior é realmente uma possibilidade, ele afirma que sim.

Existem equipes que conseguem atrair esse tipo de jogador, e outras que ainda precisam se desenvolver mais. Nossos clubes têm tudo para atrair, desenvolver e nutrir talentos como este. Então vamos esperar para ver o que acontece Omar Mugharbel, CEO da liga saudita de futebol

A contratação de um talento como o brasileiro, atual melhor do mundo da Fifa, levaria o futebol árabe a outro patamar. No momento, a liga já conta com jogadores como Cristiano Ronaldo, que chegou ao Al Nassr com 38 anos, entre outros jogadores já em reta final de carreira. O CEO da liga saudita espera que o futebol árabe evolua ainda mais a partir desta temporada.

Não creio que atingimos todo o nosso potencial. Fizemos grandes coisas em um curto período de tempo, mas é importante compreender que o que fazemos agora faz parte de uma visão de longo prazo Omar Mugharbel

O CEO afirma que "o céu é o limite" para a liga saudita. Mugharbel afirma que todos os anos os clubes árabes procuram melhorar, investindo cada vez mais para tornar a liga saudita um "produto competitivo".

Recentemente, a liga criou o PACE (centro de aquisição de jogadores, da sigla em inglês), onde o foco é atrair e adquirir jogadores, principalmente estrelas globais. Nos próximos anos, o objetivo da entidade é contratar jovens estrelas do futebol mundial. "Estamos mais focados no sub-21, para aumentar a competividade e a longevidade", afirma Mugharbel.

É importante esclarecer que a seleção de jogadores é feita principalmente pelos clubes. O clube se baseia nas suas necessidades e vai ao mercado, dependendo do orçamento que eles têm. Nosso papel é facilitar essa transação Omar Mugharbel

O CEO afirma que participa deste processo de contratação por parte dos clubes, inclusive investindo nos jogadores. "Como entidade não devemos intervir na parte esportiva dos clubes, mas sim na parte financeira, organizacional e de tomada de decisão", conclui o mandatário da liga saudita.