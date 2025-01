João Lucas assina contrato e é oficializado pelo Grêmio

O Grêmio confirmou na manhã desta sexta-feira a contratação do lateral direito João Lucas. O jogador foi aprovado nos exames médicos e já assinou seu contrato com o Imortal, válido por três temporadas.

"Aprovado e assinado. João Lucas é o primeiro reforço para a temporada. O lateral-direito foi multicampeão pelo Flamengo e um dos destaques do Juventude no último ano. Agora, ele vai honrar as três cores. Seja bem-vindo!", confirmou o time gaúcho.

Com boa passagem pelo Juventude no ano passado, João Lucas defendeu também o Flamengo, entre 2019 e 2020, e o Santos, durante a terrível campanha do rebaixamento no Brasileirão de 2023.

A apresentação de João Lucas no Grêmio está prevista para a tarde desta sexta-feira, na sala de imprensa do CT Luiz Carvalho.