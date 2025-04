Mayra Sheetara desafia Irene Aldana para duelo no Noche UFC

Mayra Bueno Silva se mostrou determinada a voltar ao octógono no segundo semestre e já tem um alvo definido: a mexicana Irene Aldana. Em entrevista ao site 'MMA Fighting', a brasileira revelou ter pedido formalmente ao UFC uma luta no card do Noche UFC - que será um evento numerado, o UFC 320 -, previsto para o dia 13 de setembro, em Guadalajara, no México.

De acordo com a lutadora tupiniquim, a intenção é protagonizar um duelo empolgante diante da torcida adversária, apostando no estilo agressivo de ambas para garantir um entretenimento à altura para o público. A atleta se mudou de volta para São Paulo e se juntou à equipe 'Fighting Nerds' em busca de um novo caminho rumo às vitórias.

"Acho que a gente se quebraria lá dentro. Acho que seria uma luta sangrenta, como toda luta da Irene. Acho que daríamos um show para os fãs em Guadalajara, se for isso que o UFC quiser", afirmou 'Sheetara', que entrou no octógono pela última vez em fevereiro.

A mineira, que retorna à divisão peso-galo (61 kg) após uma passagem pelo peso-mosca (57 kg), busca recuperação após uma sequência de três derrotas consecutivas no Ultimate, incluindo uma disputa de cinturão contra Raquel Pennington. Aldana, por sua vez, também atravessa momento instável, com uma vitória e uma derrota desde que foi superada por Amanda Nunes em junho de 2023.

Algoz de brasileiras

Irene Aldana soma 14 lutas pelo UFC, sendo oito delas contra atletas brasileiras. A mexicana tem um retrospecto amplamente positivo nesses confrontos, com seis vitórias e apenas duas derrotas, sofridas diante de Amanda Nunes e Norma Dumont. Entre os triunfos, estão nomes como Talita Bernardo, Bethe Correia, Vanessa Melo, Ketlen Vieira e Karol Rosa, o que reforça sua experiência e eficiência contra representantes do Brasil no octógono.

O bom desempenho de Aldana contra brasileiras pode adicionar um elemento estratégico à possível luta contra Mayra Bueno Silva, que manifestou publicamente o desejo de enfrentá-la no Noche UFC, em setembro. Apesar do momento instável de ambas na organização, o histórico da mexicana frente a lutadoras do país coloca um desafio adicional para Sheetara, que busca recuperação após uma sequência negativa.

