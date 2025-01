Inter empata sem gols com o Flamengo de Guarulhos e dá adeus à Copinha sem vitórias

Internacional e Flamengo de Guarulhos empataram sem gols na manhã desta sexta-feira, no Estádio Antônio Soares de Oliveira, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Colorado já estava eliminado antes mesmo do início do jogo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Celeiro De Ases (@celeirodeases)

Antes da partida, o Flamengo de Guarulhos já estava assegurado na primeira colocação da chave. Com o empate, o time paulista terminou a fase de grupos com sete pontos em três jogos. Por sua vez, o Internacional se despede na lanterna da classificação, sem ter conquistado nenhuma vitória.

Agora, o Flamengo de Guarulhos esperará o segundo colocado do Grupo 30 na próxima fase. O adversário será definido no confronto entre Ibrachina e Naútico, que já estão classificados à próxima fase.

Por volta dos 40 minutos do primeiro tempo, o Internacional ficou com um a menos. Benjamin Arhin foi expulso após tomar o segundo amarelo.