Corinthians é expulso do Movimento dos Clubes Formadores; clube classifica a decisão como "arbitrária"

O Corinthians foi expulso do Movimento dos Clubes Formadores (MCF), organização que tem como objetivo arituclar e integrar gestores de clubes formadores no país, com a fiscalização de negociações, prezando pela boa relação entre as agremiações. Em nota, a diretoria do alvinegro questionou a decisão, classificando-a como "arbitrária".

Segundo a Itatiaia, a exlcusão do Corinthians partiu de uma reclamação de João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base do Palmeiras. O dirigente alviverde criticou à entidade uma conduta da diretoria do Timão na disputa pela contratação de um jogador.

Em nota, o Corinthians disse que foi pego de surpresa com a expulsão, já que entende que essa decisão não é consistente. "O clube não reconhece os motivos alegados para essa exclusão e refuta categoricamente qualquer acusação de aliciamento de atleta", escreveu o Timão.

A saída do Corinthians do MCF deixa o clube mais vulnerável na elaboração de contratos de garotos entre 10 e 14 anos, que possuem apenas vínculo federativo, e não de formação. O Timão também pode ser excluído de competições de base que não são comandadas pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) ou pela FPF (Federação Paulista de Futebol).

Veja a nota completa do Corinthians:

O Sport Club Corinthians Paulista, por meio de sua diretoria de futebol de base, esclarece que foi surpreendido pela decisão arbitrária que resultou na exclusão do clube do Movimento dos Clubes Formadores (MCF). O Corinthians não reconhece os motivos alegados para essa exclusão e refuta categoricamente qualquer acusação de aliciamento de atleta.

O Clube ressalta que segue rigorosamente o código de ética do MCF e respeita todos os seus integrantes. Em 2024, atletas provenientes de clubes membros do movimento foram contratados, sempre em conformidade com os procedimentos estabelecidos para garantir relações éticas e transparentes entre as agremiações.