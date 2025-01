Flamengo: 'Juninho é um híbrido de Gabigol com Pedro', explica PVC

Principal alvo do Flamengo no mercado, Juninho tem um estilo de jogo que alia características de Pedro e Gabigol, explicou o colunista Paulo Vinícius Coelho no quadro Prancheta do PVC, no De Primeira.

O Juninho é um híbrido entre o Pedro, que é mais de área, e o Gabigol, que precisa de uma dupla.

Paulo Vinícius Coelho

Segundo PVC, Juninho seria o atacante mais avançado no 4-2-3-1 que Filipe Luís monta no Flamengo, mas com liberdade de movimentação.

O Juninho joga de centroavante, faz o pivô, domina, toca, mas ele precisa do espaço, da tabela, da movimentação. Precisa ter alguém encontrando nele para fazer a tabela.

O Juninho movimenta: abre para direita, abre para esquerda, abre espaço e precisa de um ponta de lança encostando nele. Esse é o Juninho em termos de estilo.

Paulo Vinícius Coelho

O Flamengo negocia Juninho com o Qarabag, do Azerbaijão. O jogador tem 28 anos e marcou 41 gols em 81 jogos pelo clube da Eurásia.

David Luiz está muito próximo de ser jogador do Fortaleza, afirma PVC

David Luiz deve assinar por uma temporada com o Fortaleza, informou PVC.

Está avançada a conversa, o David Luiz prefere o Fortaleza ao projeto do Olympiacos.

Está muito próximo o acerto do David Luiz com o Fortaleza, provavelmente por 1 ano de contrato.

Paulo Vinícius Coelho

PVC detalhou que a negociação deve ser concluída até o próximo domingo (12). David Luiz está livre no mercado após não ter seu contrato renovado com o Flamengo.

O Fortaleza está voando para a Flórida, então está muito difícil confirmar o tempo de contrato, o salário, se fechou ou não fechou.

Até domingo, o mais provável é que o David Luiz seja jogador do Fortaleza.

Paulo Vinícius Coelho

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

8h30 - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao De Primeira na íntegra