Santos é superado pela Ferroviária e Fluminense derrota Linense na Copa São Paulo

Santos e Ferroviária se enfrentaram na noite desta quinta-feira, em partida válida pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os garotos da Vila Belmiro, que ostentavam 100% de aproveitamento acabaram sendo derrotados no duelo por 2 a 1. O jogo, que movimentou o Grupo 7 da competição nacional de categorias de base, foi realizado no Estádio Municipal Adhemar Pereira de Barros, a Arena Fonte Luminosa.

No jogo. Diego Silva e Thiagão garantiram o resultado positivo para a equipe de Araraquara, enquanto Gabriel diminuiu a desvantagem. O resultado foi importante para garantir a classificação do time da casa para a segunda fase da competição.

No outro jogo da rodada, o Tirol-CE venceu o Jaciobá-AL pelo placar de 2 a 0 e mesmo chegando aos quatro pontos, foi eliminado da competição, já que a Ferroviária, que começou a rodada com quatro e terminou na liderança com sete, defendia um saldo de oito gols, contra -1 do Tirol-CE. Em segundo, o Santos manteve os seis pontos, enquanto o Jaciobá-AL se despediu da competição sem pontuar e na última posição.

Também nesta noite, o Fluminense venceu o Linense por 2 a 0 e garantiu a primeira posição do Grupo 10 em confronto de times já classificados para a fase mata-mata da Copa São Paulo. Eliminada, a Inter de Limeira ficou na terceira posição, após derrotar o Coimbra-MG na última rodada por 3 a 1.

Ainda na noite desta quinta-feira (9), o Audax Osasco enfrenta o Athletico-PR e o Francana encara o Atlético-MG em partidas marcadas para às 21h e 21h30, respectivamente.

Confira os jogos desta quinta-feira:

Força e Luz-RN 0 x 7 Operário-PR

Tanabi 0 x 0 Santa Cruz

Botafogo-SP 4 x 0 Tuna Luso

Bandeirante 2 x 1 Azuriz-PR

Tirol-CE 2 x 0 Jaciobá-AL

São José-RS 2 x 0 Retrô-PE

Comercial-SP 0 x 0 Vitória

Água Santa 2 x 4 Brasiliense

Tupã 0 x 3 CRB

Inter de Limeira 3 x 1 Coimbra-MG

Operário-MS 1 x 0 Juventude

Comercial Tietê-SP 1 x 4 América-RN

Hercílio Luz 0 x 4 Dom Bosco-MT

Desportivo Brasil-SP 2 x 2 Coritiba

Oeste 1 x 1 Palmeiras

Náutico-RR 1 x 1 Santa Cruz-AC

Ferroviário 1 x 2 Mazagão-AP

Ferroviária 2 x 1 Santos

Linense 0 x 2 Fluminense

Guarani 0 x 1 Nova Iguaçu-RJ