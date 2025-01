Representantes do Manchester City vão ao Palmeiras para negociar contratação de Vitor Reis; veja detalhes

O Manchester City chegou firme na briga pelo zagueiro Vitor Reis, do Palmeiras. Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, representantes do clube inglês compareceram às dependências do Alviverde nesta quinta-feira para negociar com o Verdão os valores para a contratação da Cria da Academia.

Os clubes discutem os valores da transação, que gira em torno de 30 milhões e 40 milhões de euros (R$ 251,9 milhões). Inicialmente, a ideia do Palmeiras era não negociar Vitor Reis nesta janela de transferências e seguir contando com o atleta para a temporada, que tem pela frente a disputa do Mundial de Clubes.

Vitor Reis fez sua estreia no profissional do Palmeiras na última temporada, estreando em junho. Ao todo, o atleta disputou 22 jogos na equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira, o que já foi suficiente para atrair a atenção de clubes europeus. O jovem zagueiro chegou a marcar dois gols, o primeiro sobre o Corinthians, em sua primeira chance como titular.

O Palmeiras anunciou no último dia 1º de agosto a renovação de contrato com Vitor Reis até dezembro de 2028, com multa de 100 milhões de euros (R$ 629,7 milhões). O zagueiro, captado em um projeto de São José dos Campos, chegou ao clube em 2016 e colecionou títulos nas categorias de base, com passagem pela Seleção.

Enquanto as negociações estão em andamento, Vitor Reis tem participado normalmente das atividades do Palmeiras, na Academia de Futebol, que acontecem em dois períodos desde segunda-feira. Para a defesa, Abel Ferreira ainda conta com Gustavo Gómez, Murilo, Naves e Michel.