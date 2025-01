Por que Santos não se assusta com goleada do Athletic em jogo-treino

Do UOL, em Santos (SP)

O Santos perdeu por 4 a 1 no placar geral o jogo-treino contra o Athletic nesta quinta-feira (9), no CT Rei Pelé. O Peixe, porém, não se assusta com o resultado.

O que aconteceu

O UOL apurou que a primeira parte do jogo-treino foi considerada satisfatória pela comissão técnica. A partida foi dividida em quatro tempos de 25 minutos.

Nos primeiros 50 minutos, o jogo ficou no 1 a 1. Guilherme marcou após pênalti sofrido por Soteldo. Os gols do Athletic foram de Welinton Torrão, Gustavão (2) e Neto Costa.

O UOL apurou que o Santos foi bem superior na primeira parte, com muitas chances perdidas e parte das ideias do novo técnico Pedro Caixinha bem executadas.

O Athletic pressionou a saída de bola nos primeiros 50 minutos e o Santos conseguiu sair com qualidade para criar chances, deixando a comissão técnica animada.

Escobar e Soteldo foram os destaques. O Santos dos primeiros 50 minutos teve: Gabriel Brazão (João Paulo); JP Chermont, Gil, Basso e Gonzalo Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Hyan; Soteldo, Wendel Silva (Luca Meirelles) e Guilherme. Luan Peres seria titular, mas começou entre os reservas por conta da recuperação de uma virose.

Nenhum dos reforços participou. Os zagueiros Luisão e Zé Ivaldo, o lateral-direito Leo Godoy e o meia-atacante Thaciano estão no CT Rei Pelé, mas ainda não assinaram. O centroavante Tiquinho Soares deve chegar até sábado.

Na última parte do jogo-treino, o cenário mudou. Caixinha fez diversos testes e o Athletic venceu por 3 a 0 nos 25 minutos finais. A terceira parte também havia sido de superioridade santista, mas os últimos 25 minutos foram de muitos erros individuais e gols em contra-ataques. A equipe de Minas Gerais também colocou seus reservas.

O Santos dos últimos 50 minutos teve João Paulo (Diógenes); Hayner, Gustavo Assis, Luan Peres e Souza (Kevyson); Tomás Rincón, Patrick e Wilian Bigode; Miguelito, Luca Meirelles (Yusupha Njie) e Lucas Braga.

Kevyson falhou individualmente em dois gols. Hayner também foi mal. E o Peixe precisou improvisar Willian Bigode como meia e escalar o jovem zagueiro Gustavo Assis, de 17 anos.

O jogo-treino servirá para Caixinha saber com quem pode contar. Alguns dos atletas da pré-temporada estão sob avaliação e ainda podem ser negociados.

O Athletic, que subiu para a Série B do Campeonato Brasileiro, foi visto como um bom teste. O Santos fazia jogos-treino com equipes bem piores sob o comando de outros treinadores.

A expectativa é que, com os reforços e mais treinamentos de Caixinha, o Santos inicie o Campeonato Paulista em bom nível. A estreia será contra o Mirassol, dia 16, a princípio na Vila Belmiro.