Fonseca é até top 10 entre favoritos em bets para vencer o Australian Open

Fenômeno brasileiro, o estreante João Fonseca chega a aparecer até no top 10 de favoritos para vencer o Australian Open, de acordo com cotações em casas de apostas.

O que aconteceu

Fonseca é o 10º no site da Sportingbet, com odd de 67. Isso significa que o retorno é de R$ 67 para cada R$ 1 apostado no brasileiro, que ocupa a 113ª posição no ranking de simples da ATP.

Nesta casa de apostas, ele fica à frente de seu adversário na primeira rodada, o número 9 do mundo. O russo Andrey Rublev é o 15º, com cotação de 101.

O carioca de 18 anos aparece no top 20 entre favoritos tanto na Bet365 quanto na Superbet —as odds são 67 e 70, respectivamente. Na Betano, ele fica em 29º, pagando R$ 100 para cada R$ 1 investido. Na Pixbet, por sua vez, ele está fora do top 30.

O top 5 é o mesmo na cotação das casas de apostas consultadas pela reportagem. Atual número 1, o italiano Jannick Sinner é o favorito em todas, com odds que variam entre 2,15 e 2,45. Ele é seguido por Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev e Daniil Medvedev.

Fonseca está disputando o seu primeiro Grand Slam da carreira. Ele se classificou após ter atropelado três adversários na etapa preliminar, conquistando uma vaga na chave principal.

Favoritos em bets a levar o Australian Open

Sportingbet

Sinner: 2,15 Alcaraz: 4,50 Djokovic: 6,50 Zverev: 11 Medvedev: 17 Fritz: 29 De Minaur: 51 Draper: 51 Perricard: 67 Fonseca: 67

Bet365

Sinner: 2,25 Alcaraz: 4,50 Djokovic: 5,50 Zverev: 11 Medvedev: 15 Fritz: 29 Tsisipas: 41 Rune: 41 Fils: 51 Shelton: 51 De Minaur: 51 Rublev: 51 Draper: 61 Hurkacz: 61 Korda: 61 Perricard: 67 Aliassime: 67 Dmitrov: 67 Opelka: 67 Fonseca: 67

Superbet

Sinner: 2,40 Alcaraz: 4,50 Djokovic: 5,50 Zverev: 11 Medvedev: 15 Fritz: 30 Rune: 40 Tsisipas: 40 De Minaur: 50 Rublev: 50 Fils: 50 Shelton: 50 Hurkacz: 60 Draper: 60 Hurkacz: 61 Korda: 60 Aliassime: 70 Perricard: 70 Dmitrov: 70 Fonseca: 70

Betano