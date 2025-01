Flamengo marca treino aberto nos EUA antes de amistoso contra o São Paulo

O Flamengo anunciou nesta quinta-feira que fará um treino aberto para o público, nos Estados Unidos, antes do amistoso contra o São Paulo, pela FC Series. O treinamento acontecerá na próxima terça-feira e terá entrada gratuita.

As atividades acontecerão no estádio Ben Hill Griffin, em Gainesville, na Flórida, às 19h (de Brasília) e 17h (horário local). Os torcedores poderão conhecer os jogadores e receber autógrafos após o treino.

A participação do torneio nos Estados Unidos faz parte da pré-temporada do elenco principal do Flamengo. O elenco alternativo do Rubro-Negro permanecerá no Brasil para a disputa do Campeonato Carioca. A equipe estreia no Estadual no domingo, contra o Madureira.

O amistoso contra o São Paulo será o único que o Flamengo fará nos EUA e o terceiro jogo da competição. O duelo está marcado para o dia 19 (domingo), no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, às 17h (de Brasília).