Titulares do Corinthians em Cali ganham descanso, e não relacionados treinam para o Derby

Na última terça-feira, em solo colombiano, o Corinthians buscou o empate em 1 a 1 contra o América de Cali, pela segunda rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana. De volta à capital paulista, os jogadores que viajaram a Cali ganharam o dia de descanso, enquanto os atletas que não foram relacionados abriram a preparação para o clássico contra o Palmeiras.

Os jogadores que foram relacionados e viajaram a Cali para o embate desembarcaram na capital paulista na manhã desta quarta-feira, foram ao CT Dr. Joaquim Grava e, depois, receberam o dia de descanso. Alguns atletas, por sua vez, permaneceram no CT alvinegro para atividades regenerativas.

Já os atletas que sequer viajaram junto ao restante do elenco trabalharam normalmente no campo do centro de treinamentos. Os jogadores lesionados, por sua vez, deram sequência aos respectivos tratamentos junto ao departamento médico do clube.

O elenco completo do Corinthians se reapresenta nesta quinta-feira, de olho no clássico contra o Palmeiras, que acontece já neste fim de semana. O Timão, assim, terá duas sessões de treinamentos visando o duelo.

Para o Derby, a expectativa é que o técnico Ramón Díaz possa voltar a contar com os retornos de Memphis Depay e Igor Coronado, que ficaram de fora do embate contra o América de Cali por traumas no tornozelo direito e no ombro esquerdo, respectivamente.

Quanto aos desfalques para o clássico, devem seguir fora: Garro (tendinopatia patelar no joelho direito), Hugo Souza (lesão muscular de grau na coxa direita), Gustavo Henrique (incômodo na coxa direita) e Angileri (contusão muscular na coxa esquerda).

O Corinthians encara o Palmeiras neste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.