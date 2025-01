Cruzeiro vence clássico contra o Praia Clube e se isola na liderança da Superliga masculina de vôlei

O Cruzeiro venceu o clássico contra o Praia Clube por 3 sets a 0, nesta quinta-feira, em Contagem-MG, pela primeira rodada do returno da Superliga masculina de vôlei. A equipe fez 25/15, 32/30 e 25/16 para se isolar na liderança do torneio.

A vitória rendeu mais três pontos ao Cruzeiro, que chegou a 32 e se isolou na ponta da tabela. Segundo colocado, o Minas venceu na rodada e havia encostado na equipe, com 29 unidades. O Praia Clube caiu para a quinta posição, com 22 pontos.

O Cruzeiro volta à quadra na próxima quarta-feira, para o clássico direto pela ponta contra o Minas, pela próxima rodada da Superliga. O Praia Clube joga na terça-feira, contra o Joinville.

VITÓRIA DO LÍDER! É 3 A 0!

Sada Cruzeiro bate Praia Clube Uberlândia em sets diretos para abrir 2025 com mais uma grande vitória no Riachão! Última parcial: 25/16. Valeu, Nação! Valeu, craques! pic.twitter.com/HG2IF0htfm ? Sada Cruzeiro (@sadacruzeiro) January 10, 2025

O Cruzeiro dominou a partida no primeiro set. A equipe foi superior ao rival e fechou a primeira etapa do clássico com vitória por 25 a 15.

No segundo set, contudo, o Praia Clube dificultou a vida do Cabuloso e equilibrou o clássico, que foi decidido após o 25º ponto. Mesmo assim, os donos da casa venceram por 32 a 30 e abriram 2 a 0.

Com a importante vitória no segundo set, o Cruzeiro encontrou um Praia Clube mais fragilizado na última etapa do clássico. Assim, a equipe da casa fechou o jogo com triunfo por 25 a 16.