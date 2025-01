Zé Ivaldo participa de treino com elenco do Santos antes de ser anunciado

O zagueiro Zé Ivaldo já treina com o elenco do Santos. O reforço do Peixe participou das atividades na manhã desta quarta-feira, no CT Rei Pelé.

O defensor, no entanto, ainda não foi anunciado oficialmente pelo clube paulista. O jogador de 27 anos estava no Cruzeiro antes de assinar com o Peixe.

Trabalho desta quarta-feira no CT Rei Pelé, com direito a futevôlei pegado antes das atividades! ? pic.twitter.com/uIz3Cpjdsk ? Santos FC (@SantosFC) January 8, 2025

Sob o comando de Pedro Caixinha, o Alvinegro Praiano está em meio a pré-temporada. O elenco se reapresentou na última sexta-feira e estreia na temporada no dia 16, contra o Mirassol, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

Antes disso, o Santos tem um jogo-treino contra o Athletic-MG, no CT Rei Pelé. O embate será nesta quinta-feira.

Além de Zé Ivaldo, a diretoria alvinegra também já acertou as contratações do zagueiro Luisão, do lateral direito Leo Godoy, do meia Thaciano e do atacante Tiquinho Soares.

Quem é Zé Ivaldo?



O zagueiro participou de 50 jogos do Cruzeiro em 2024, sendo 45 deles como titular, com uma média de quase 80 minutos por partida. Além disso, o jogador fez sua temporada mais artilheira pela Raposa, com quatro gols marcados.

Destro e com 1,85 cm de altura, Zé Ivaldo tem as jogadas pelo alto como sua principal virtude. Na última edição do Campeonato Brasileiro, ele ganhou 68% dos duelos aéreos que travou. Contudo, um dos pontos negativos do defensor é a disciplina. Com 17 cartões, ele foi o segundo jogador do Cruzeiro mais advertido em 2024.