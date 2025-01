Nova série de TV estreia com promessa de abordar "lado sombrio" do MMA

Agora os fãs de MMA poderão se inteirar sobre o esporte sob um outro ângulo. Isso porque, a partir desta quarta-feira (8), a VICE TV - canal de televisão a cabo dos Estados Unidos - começará a transmitir a nova série documental 'Dark Side of the Cage', que, como o nome sugere, promete mostrar o 'lado sombrio' da modalidade.

E logo no episódio de estreia, um tema que gera curiosidade e discussão até hoje será abordado: a história de 'Kimbo Slice'. Kevin Ferguson, nome verdadeiro do lutador, se tornou um fenômeno de popularidade no início dos anos 2000, devido as suas performances em vídeos distribuídos na internet que tinham como principal conteúdo as lutas de rua ilegais.

Após construir sua fama na internet, Kimbo Slice se aventurou no MMA, passando por grandes eventos, como o UFC e o Bellator. Além disso, o lutador de rua também participou da 10ª temporada do reality show 'The Ultimate Fighter', onde foi eliminado ainda na primeira rodada do programa, ao ser derrotado por Roy Nelson.

Morte

Assim com o começo e o meio, o final da história de Kimbo Slice também será abordado pelo episódio inaugural da nova série. O lutador - natural das Bahamas - faleceu aos 42 anos, em junho de 2016, apenas quatro meses após disputar sua última luta como atleta profissional de MMA. Sua morte, inclusive, ainda causa controvérsia, já que Ferguson estava competindo mesmo com problemas no coração.

Temas dos episódios

Além de Kimbo Slice, outros personagens e histórias já foram confirmados como temas de episódios da série 'Dark Side of the Cage'. São eles: a ascensão e a queda do PRIDE, Ronda Rousey, Nick Diaz, The Ultimate Fighter, Diego Sanchez, Evan Turner, War Machine e Matt Hughes.

