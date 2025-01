Manchester City prepara oferta para tentar tirar Vitor Reis do Palmeiras

Com o elenco ainda em formação para a temporada de 2025, o Palmeiras pode perder uma peça importante. O poderoso Manchester City, comandado por Pep Guardiola, prepara uma oferta para tentar tirar o jovem e promissor zagueiro Vitor Reis do clube brasileiro.

A proposta da equipe britânica, a ser oficializada em breve, seria de aproximadamente 40 milhões de euros (R$ 251,9 milhões), de acordo com informação publicada pelo UOL na noite desta quarta-feira. O valor ainda poderia aumentar, impulsionado por bônus.

Com apenas 18 anos, Vitor Reis fez em 2024 seus primeiros 22 jogos pelo time principal do Palmeiras, o que já foi suficiente para atrair a atenção de clubes europeus. O jovem zagueiro chegou a marcar dois gols, o primeiro sobre o arquirrival Corinthians.

O Palmeiras anunciou no último dia 1º de agosto a renovação de contrato com Vitor Reis até dezembro de 2028, com multa de R$ 100 milhões (R$ 629,7 milhões). O zagueiro, captado em um projeto de São José dos Campos, chegou ao clube em 2016 e colecionou títulos nas categorias de base, com passagem pela Seleção.

Na mira do Manchester City, Vitor Reis participou dos trabalhos em dois períodos realizados pelo Palmeiras na Academia de Futebol nesta quarta-feira. Para a defesa, Abel Ferreira ainda conta com Gustavo Gómez, Murilo, Naves e Michel - o paraguaio renovou seu contrato até dezembro de 2027.