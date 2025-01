Fluminense vence o Pinheiros e alcança a quinta vitória seguida na Superliga feminina de vôlei

Nesta quarta-feira, no Ginásio Poliesportivo Henrique Villaboim, o Fluminense venceu o Pinheiros por 3 sets a 1 pela primeira rodada do returno da Superliga feminina de vôlei. Com parciais de 18/25, 25/17, 25/17 e 25/21, o Tricolor alcançou a quinta vitória seguida no torneio.

Com a vitória, a equipe carioca chegou a 24 pontos e continuou na sexta colocação da competição, a três pontos do G4. Do outro lado, o Pinheiros ocupa apenas a 11ª posição, com oito unidades somadas.

O Fluminense volta à quadra neste domingo, contra o Abel Moda, pela 13ª rodada da Superliga. O Pinheiros encara o Bauru, na segunda-feira, pela mesma competição.

VEEEEEEENCEEEE O FLUMINEEEENSEEEE! DE VIRADA, AS #GUERREIRASDOVÔLEI FAZEM 3 A 1 CONTRA O PINHEIROS, A QUINTA VITÓRIA SEGUIDA NA SUPERLIGA! VAMOS, FLUZÃO! ?????? pic.twitter.com/8rxXitQ4kp ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 8, 2025

Os destaques do Tricolor no jogo foram a oposta Ariane e a levantadora Pri Heldes. A primeira foi a maior pontuadora da partida, com 22 pontos, enquanto a segunda foi eleita a melhor em quadra.

"Não começamos o jogo como planejamos, mas conseguimos reagir e garantir a vitória, que é muito importante para a gente. Seguiremos trabalhando muito para nos aproximarmos cada vez mais de nossos objetivos", disse Pri Heldes.