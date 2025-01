Corinthians anuncia renovação contratual de Ángel Romero; veja detalhes

O Corinthians anunciou na noite desta quarta-feira a renovação contratual do atacante paraguaio Ángel Romero. O novo vínculo do atleta, que era válido até final da última temporada, agora tem validade até 31 de dezembro de 2025.

"Fico muito feliz por estender o meu contrato com o Corinthians. Todo mundo sabe o carinho que tenho pelo clube e tudo o que vivi aqui. Renovar esse contrato é muito gratificante. Temos um ano de muitos desafios com o grupo. Tomara que a gente possa conquistar alguma coisa. Com certeza vamos lutar por isso", comentou Romero.

Corinthians e Romero renovam o vínculo por mais um ano! ?????? Maior artilheiro estrangeiro da Corinthians: ??

Maior artilheiro da Neo Química Arena: ??

Segundo maior artilheiro do Timão no Século XXI: ??

Contrato renovado: ?? Saiba mais ?? https://t.co/Ntnq7cp5l4... pic.twitter.com/mOJWubkKZl ? Corinthians (@Corinthians) January 8, 2025

A Gazeta Esportiva apurou que inicialmente o atacante queria assinar um novo contrato de dois anos, mas as partes chegaram a um acordo e fecharam o vínculo de uma temporada.

Romero é o maior artilheiro da Neo Química Arena, com 38 gols marcados, e é o maior goleador estrangeiro da história do clube, com 62 gols em 324 jogos disputados.

Aos 32 anos, Romero já conquistou dois Campeonatos Brasileiros (2015 e 2017) e dois Campeonatos Paulistas (2017 e 2018) pelo Timão. Na última temporada, o jogador anotou 16 gols e distribuiu oito assistências em 60 partidas (40 como titular).