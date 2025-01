River Plate oficializa contratação de Galoppo, emprestado pelo São Paulo

Giuliano Galoppo é jogador do River Plate. Nesta terça-feira, o clube argentino oficializou a contratação do volante por empréstimo válido por uma temporada, com valor de compra fixado em caso de cumprimento de metas.

Galoppo aceitou a proposta para se transferir ao River Plate em busca de mais minutos em campo. Sob o comando do técnico Luis Zubeldía, o volante argentino teve pouco espaço no time do São Paulo e não conseguiu engatar uma sequência de jogos.

Galoppo foi a contratação mais cara da história do São Paulo. O jogador custou R$ 32 milhões aos cofres tricolores e desembarcou no Morumbi como uma das grandes promessas do futebol argentino, mas não conseguiu provar seu valor no período em que vestiu a camisa do clube.

Galoppo também foi atrapalhado por lesões ao longo de sua trajetória no São Paulo. O volante rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo que o fez perder praticamente toda a temporada de 2023. Em 2024, sofreu para retomar sua melhor versão e, inclusive, teve de ser submetido a uma artroscopia no mesmo joelho.

O empréstimo de Galoppo não se dá apenas por questões esportivas. Tendo de enxugar a folha salarial para 2025 e cortar custos, o São Paulo vem fazendo uma reformulação em seu elenco, se desfazendo de muitos atletas, sobretudo alguns que possuem altos vencimentos, caso do argentino.

No River Plate Giuliano Galoppo fará parte de um elenco renovado, montado para oferecer ao técnico Marcelo Gallardo a possibilidade de reinar novamente no continente sul-americano. Matías Rojas, ex-Corinthians, também foi contratado, entre outros nomes.