No boxe! Revanche entre Rampage Jackson e Rashad Evans é anunciada para 2025

Quinze anos depois, Quinton 'Rampage' Jackson e 'Suga' Rashad Evans se enfrentarão novamente, assim como já havia sido sinalizado pelo primeiro. A rivalidade entre os ex-campeões do UFC será colocada à prova de novo, desta vez dentro do ringue de boxe, em um combate com data ainda a ser definida, mas que acontecerá nesta temporada 2025.

A notícia sobre a revanche foi divulgada pela 'Influencer Crossover Series', companhia responsável por promover o evento, e confirmada por ambos lutadores através de suas respectivas contas pessoais no 'Instagram'. De acordo com a publicação, apesar de ainda não ter data, o show - nomeado de 'ICS Mania 1' - já possui uma sede prevista: a cidade de Albuquerque, no Novo México (EUA).

Aos 46 anos, Rampage Jackson soma 38 vitórias e 14 derrotas em sua currículo no MMA profissional. O veterano, que foi campeão meio-pesado (93 kg) do UFC e finalista do GP peso-médio do PRIDE em 2003, não entra em ação desde dezembro de 2019, quando acabou nocauteado pelo russo Fedor Emelianenko, em evento do Bellator sediado no Japão.

Por sua vez, Rashad Evans, de 45 anos, competiu pela última vez em janeiro de 2022, quando voltou da aposentadoria para derrotar o brasileiro Gabriel Checco, pelo 'Eagle FC'. Durante sua carreira, o americano - vencedor da segunda temporada do reality show 'The Ultimate Fighter' e ex-campeão dos meio-pesados do UFC - acumulou um cartel de 20 vitórias, oito derrotas e um empate.

Rampage Jackson vs Rashad Evans 1

O primeiro embate entre Quinton Jackson e Rashad Evans ocorreu em maio de 2010, após capitanearem a 10ª temporada do 'The Ultimate Fighter'. O duelo, que não valeu título, foi disputado na luta principal do UFC 114, em Las Vegas, e terminou com a vitória de 'Suga' sobre 'Rampage', na decisão unânime dos juízes.

