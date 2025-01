Neymar não descarta reencontro com Messi e Suárez no Inter Miami: 'seria incrível'

Atualmente no Al-Hilal, Neymar não descartou um reencontro com Lionel Messi e Luis Suárez no Inter Miami. O brasileiro tem contrato com os sauditas até o meio deste ano.

Neymar formou uma parceria letal com Messi e Suárez no Barcelona para levar o time catalão a uma histórica tríplice coroa em 2015, antes de sua transferência recorde de 222 milhões de euros para o Paris Saint-Germain em 2017.

"Obviamente, jogar novamente com Messi e Suárez seria incrível. Eles são meus amigos, ainda conversamos", disse Neymar em entrevista à CNN. "Seria interessante reviver esse trio. Estou feliz no Al-Hilal, estou feliz na Arábia Saudita, mas quem sabe. O futebol está cheio de surpresas."

"Quando a notícia saiu de que eu estava deixando o Paris Saint-Germain, a janela de transferência estava fechada nos Estados Unidos, então não tive essa opção [de mudar para Miami em 2023]", disse Neymar.

"O projeto que me ofereceram [na Arábia Saudita] foi muito bom, não só para mim, mas também para minha família, então ir para a Arábia Saudita foi a melhor opção", afirmou.

Neymar é o maior artilheiro de todos os tempos da seleção brasileira, com 79 gols, e o jogador de 32 anos disse que espera ter uma última chance de glória na Copa do Mundo de 2026.

"Vou tentar, quero estar lá. Farei tudo o que puder para fazer parte da seleção", disse Neymar, que não joga desde que rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo durante uma partida das eliminatórias em outubro de 2023.

"Sei que esta será minha última Copa do Mundo, minha última chance, minha última oportunidade, e farei tudo o que puder para jogar nela."