Flamengo tenta atravessar negociação do Sevilla por Juninho, do Qarabag

O Flamengo está tentando contratar o atacante Juninho, do Qarabag. O jogador estava praticamente fechado com o Sevilla, da Espanha, mas repensou após uma oferta do rubro-negro e um papo com o técnico Filipe Luís.

O que aconteceu

O Flamengo agora tenta convencer o clube do Azerbaijão pelo jogador. Juninho já se empolgou com a possibilidade e tem vontade de atuar pelo rubro-negro, mas a chance de jogar em um grande europeu também mexeu com o atacante. Ainda não há uma definição, mas a tendência atual aponta para o Fla.

A oferta do Fla é parecida com a de 5 milhões de euros oferecidos pelo Sevilla (4 milhões de euros fixos (R$ 20 milhões) + 1 milhão de euros em bônus). O clube tem entre 4 e 5 milhões de euros (entre R$ 25 milhões e R$ 32 milhões) disponíveis para contratar um atacante. A informação foi dada inicialmente pelo ChiringuitoTV e confirmada pelo UOL.

O Fla ofereceu três anos a jogador. O clube tenta fechar a contratação ainda nesta semana para ter o reforço na pré-temporada.

O Qarabag já tinha tudo acertado com o Sevilla. Os espanhóis não tem muita margem para aumentar o investimento.

A imprensa espanhola diz que o Fla ofereceu o triplo do salário que ele ganharia no Sevilla. Há alguns dias, a atual diretoria rubro-negra negou que tivesse interesse no atacante.

O rubro-negro já havia procurado informações sobre o atleta, mas ainda na gestão antiga. O nome agrada ao português José Boto, que assumiu como diretor de futebol.

A posição é a prioridade do Flamengo nesta janela de transferências. O clube não buscava um atleta de renome e já vinha mapeando o mercado por opções, especialmente nos países mais alternativos.

O técnico Filipe Luís pediu por um jogador que possa atuar ao lado de Pedro, mas também como referência sem ele. Após a saída de Gabigol, o Flamengo ficou sem uma reposição de peso no elenco. Carlinhos é a única opção e vai disputar o Campeonato Carioca. Pedro segue lesionado.