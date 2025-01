Brasileiros perdem cobranças, e Al-Hilal é eliminado da Copa do Rei Saudita pelo Al-Ittihad nos pênaltis

O Al-Hilal foi eliminado da Copa do Rei Saudita nesta terça-feira, na Kingdom Arena, em Riade, depois de ser superado nos pênaltis pelo Al-Ittihad por 3 a 1, após empate em 1 a 1 no tempo normal. Os brasileiros Marcos Leonardo e Malcom desperdiçaram suas cobranças na disputa.

Salem Al-Dawsari e o próprio Marcos Leonardo anotaram os gols dos donos da casa. O atacante francês Karim Benzema marcou os dois tentos do time visitante.

Atual bicampeão, o Al-Hilal se despediu do torneio nas quartas de final. Nas oitavas de final, a equipe goleou o Al Taee por 4 a 1 para avançar de fase. Do outro lado, o Al-Ittihad aguarda pelo seu adversário nas semifinal. Al-Raed, Al-Shabab e Al-Quadisya são os demais participantes.

O time de Neymar vira a chave e passa a focar no Campeonato Saudita. Neste sábado, o Al-Hilal, vice-líder, encara o Al-Orobah pela 14ª rodada da competição. Líder do torneio, o Al-Ittihad joga no mesmo dia contra o Al Feiha.

Após um primeiro tempo sem gols, o Al-Ittihad abriu o placar aos 17 minutos da etapa final. Benzema iniciou a jogada no meio de campo e passou para Bergwijn, que abriu na esquerda para Shanqeeti. O ala cruzou na área para o atacante francês, que dominou com tranquilidade e estufou as redes do Al-Hilal.

Contudo, os donos da casa responderam nove minutos depois. Após receber na esquerda, Al-Dawsari tentou acionar Marcos Leonardo na frente. O brasileiro Fabinho tentou cortar a bola, mas praticamente deu um passe para Salem, que, na cara do gol, finalizou no alto para deixar tudo igual.

O empate persistiu até o apito final, e a partida foi para a prorrogação. Aos 10 minutos do primeiro tempo adicional, Marcos Leonardo recebeu cruzamento rasteiro de Al Harbi na segunda trave e empurrou para o fundo do gol.

O Al-Ittihad empatou a partida pela última vez no segundo tempo da prorrogação. Aos oito minutos, Benzema aproveitou belo passe em profundidade de Al-Bishi e fuzilou de pé direito para o gol.

Assim, o jogo foi decidido nos pênaltis. O goleiro Rajkovic brilhou e pegou as duas primeiras cobranças do Al-Hilal, batidas por Kanno e Marcos Leonardo, enquanto os visitantes converteram suas duas primeiras penalidades. Milinkovic-Savic anotou o primeiro dos donos da casa, e Danilo Pereira fez mais um para o time de Benzema. Na quarta cobrança , Malcom parou em mais uma defesa de Rajkovic, que classificou o Al-Ittihad para a semifinal da Copa do Rei Saudita.