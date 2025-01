Quinteros é apresentado no Grêmio e diz que conta com Villasanti, alvo do Palmeiras

Nesta segunda-feira (6), Gustavo Quinteros concedeu sua primeira entrevista coletiva como técnico do Grêmio. Questionado sobre as permanências de Cristaldo e Villasanti, este último alvo do Palmeiras, o treinador disse que pretende contar com os atletas para 2025 e afirmou, inclusive, que irá conversar com o paraguaio.

"Seria fantástico que Cristaldo e Villasanti ficassem no Grêmio. São dois jogadores que são os melhores em suas posições no futebol brasileiro. Eles têm as condições e são importantes para aportar à equipe o que queremos. Não seria fácil achar substituto para eles. Estou falando um pouco com Villasanti para que fique com a gente. Teve uma grande temporada e sei que pode ter uma melhor para passar à Europa e não para um time daqui", disse.

Gustavo Quinteros também tratou de comentar sobre o ex-técnico do clube, Renato Gaúcho, que teve sua quarta passagem pelo Grêmio encerrada nesta última temporada.

"Sabemos que estamos substituindo um grande treinador como o Renato. Ele é uma referência ao clube, é uma pessoa que deu muitos títulos e muitas coisas importantes a este clube. É um desafio grande", destacou.

Em relação aos reforços, o treinador deixou claro as posições que o Grêmio vai em busca no mercado e pontuou que o clube não pode errar nas contratações.

"Estamos fazendo reuniões com a diretoria para contratar jogadores. Precisamos de laterais, volantes e pontas. Vamos contratar um zagueiro central também. Buscar jogadores com experiência e que possam fortalecer a equipe. Estão trabalhando para contratar jogadores. Às vezes, os jogadores chegam rápido, outros demoram. O ideal era ter a maioria do plantel por agora, mas vamos nos próximos dias vendo os atletas chegando", afirmou.

"Estamos buscando zagueiros, volantes, pontas, laterais. Essas são as posições mais urgentes. Não podemos cometer erros para enfrentar a quantidade de partidas", finalizou.