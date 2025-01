Nottingham bate Wolverhampton, quebra invencibilidade de Vítor Pereira e embala sexto triunfo no Inglês

Nesta segunda-feira, pela 20ª rodada do Campeonato Inglês, o Nottingham Forest visitou o Wolverhampton no Molineux Stadium, venceu por 3 a 0 e emendou o sexto triunfo na competição. Além disso, quebrou a invencibilidade do técnico português no comando do Wolves. Ele não havia perdido desde que assumiu a equipe (duas vitórias e um empate). Os gols da partida foram marcados por Morgan Gibbs-White, Christopher Grant Wood e Taiwo Awoniyi.

Com o resultado positivo, o Nottingham alcançou 40 pontos, na terceira colocação. O Arsenal aparece logo acima, com a mesma quantidade, enquanto o Liverpool é o líder, com 46 somados e um jogo a menos. Do outro lado, o Wolverhampton ficou estacionado com os mesmos 16 pontos, na 17ª posição.

O Nottingham Forest retorna aos gramados no próximo sábado, diante do Luton Town, pela Copa da Inglaterra. A bola rola às 12h (de Brasília), no City Ground. No mesmo dia, o Wolverhampton duela com Bristol City, também pela Copa da Inglaterra. Desta vez a partida acontece às 9h, no Ashton Gate.

O placar foi aberto pelos visitantes, logo aos sete minutos de jogo. Anthony Elanga deu ótimo passe para Morgan Gibbs-White dentro da área. Assim, o atleta não desperdiçou e bateu firme, sem chances de defesa para o goleiro José Sá.

Aos 44, ainda do primeiro tempo, Christopher Grant Wood ampliou. Hudson-Odoi estava em boa posição para chutar, mas optou pela assistência ao companheiro Christopher Grant Wood. O camisa 11 aproveitou a chance e finalizou no canto direito da meta.

Já aos 49 minutos da etapa final, depois de receber o passe de James Ward-Prowse, Taiwo Awoniyi apenas empurrou para o fundo das redes.