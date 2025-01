Fluminense anuncia o goleiro Marcelo Pitaluga, ex-Liverpool

O Fluminense conseguiu definir a chegada de um novo goleiro para reforçar o elenco na temporada 2025. Nesta segunda-feira, o time carioca confirmou a contratação do jovem Marcelo Pitaluga, que estava no Liverpool, da Inglaterra.

"O Fluminense Football Club e o Liverpool comunicam a transferência do goleiro Marcelo Pitaluga, que fará exames médicos antes de assinar o contrato. O atleta formado nas categorias de base do Fluminense completou 22 anos em dezembro", destacou o comunicado do Tricolor nas redes sociais.

Campeão mundial sub-17 com a Seleção Brasileira, Marcelo Pitaluga foi revelado nas categorias de base do próprio Fluminense. Em 2020, acabou negociado para se desenvolver no Liverpool, mas não teve sucesso.

Na Europa, Marcelo Pitaluga passou por dois clubes por empréstimo: St. Patrick (Irlanda) e Livingston (Escócia). Contudo, atuou em apenas sete oportunidades por essas equipes e agora tentará alavancar a carreira no retorno ao Rio de Janeiro.

Desde o ano passado, o Fluminense buscava um novo goleiro para o elenco. O clube tentou trazer Lucas Arcanjo, do Vitória, mas a negociação esfriou na última semana de 2024.