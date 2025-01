Empresário crava Ankalaev como próximo rival de Alex Poatan no UFC

O destino de Alex Pereira ainda não foi traçado pelo UFC. Consequentemente, Magomed Ankalaev - número um do ranking meio-pesado (93 kg) - segue à espera da sua tão sonhada confirmação como o próximo desafiante ao título da categoria, que é liderada pelo brasileiro. Mas, de acordo com o empresário Ali Abdelaziz, o russo não tem com o que se preocupar, apesar das recentes insinuações feitas por 'Poatan', de que o atleta do Daguestão poderia ser preterido mais uma vez na corrida pelo 'title shot'.

Em entrevista ao site 'MMA Junkie', Abdelaziz cravou que a próxima defesa de cinturão do brasileiro Alex Poatan será contra seu cliente, Magomed Ankalaev. A confiança do empresário se baseia, segundo o próprio, no sistema de meritocracia adotado pela alta cúpula do Ultimate na condução da companhia, pelo menos na maioria das vezes.

"Alex Pereira pode dizer o que ele quiser. Esse cara é um 'assassino'. Ele fez três lutas em 167 dias. Quem sou eu para dizer que ele não pode falar o que quiser? Ele está se divertindo. Ankalaev está se divertindo com ele. Mas a única coisa que importa é que ele e Ankalaev vão ser trancados dentro do cage. Alex Pereira vai enfrentar Magomed Ankalaev na sequência. O UFC - tudo pode ser manobrado, atrasado. No UFC, o melhor luta com o melhor. É a única promoção do mundo, posso te dizer isso, que se você continuar vencendo, você luta por um título. Não tem muita política no UFC", afirmou Ali Abdelaziz.

Poatan como obstáculo

Mesmo com tudo apontado para que a vaga de próximo desafiante ao título dos meio-pesados do UFC seja ocupada por Magomed Ankalaev, o russo ainda vive momentos de tensão enquanto a organização presidida por Dana White não confirma oficialmente seu posto. Isso porque o atleta do Daguestão - invicto há 13 lutas - não conta com a aprovação do campeão Alex Poatan, que já expressou publicamente seu desejo de 'atrapalhar a vida' do rival e não conceder a ele o 'title shot'.